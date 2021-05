Manuel Homem, que falava após uma visita ao futuro parque tecnológico da Huawei em Luanda, afirmou que Angola está a fazer o seu caminho na implementação da nova tecnologia e que as empresas farão os investimentos necessários nesse sentido.

"Os operadores já manifestaram interesse e necessidade na implantação" do 5G, destacou.

O órgão regulador angolano já está a fazer o 'refarming' das frequências "para permitir as condições técnicas necessárias para atribuir as frequências para que os operadores possam assegurar a tecnologia 5G no país".

O ministro afirmou que a Huawei está a construir um dos principais centros tecnológicos de África, que permitirá ter também competências nacionais neste domínio, um investimento que considerou "estratégico".

"Este centro terá competências para a formação em diferentes tecnologias que o mercado neste momento exige, uma delas é a tecnologia 5G e está a ser construída um parque que permitirá a formação e infraestruturas tecnológicas capazes de assegurar a implementação desta tecnologia no país", frisou.

O parque tecnológico da Huawei que conta com um investimento de 60 milhões de dólares (49,2 milhões de euros) deveria estar concluído em dezembro deste ano, mas a pandemia de covid-19 atrasou o processo que se espera agora estar concluído em maio de 2022.

RCR // LFS

Lusa/Fim