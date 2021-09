Os novos casos positivos foram registados maioritariamente na província de Luanda (141), seguido pelas províncias de Benguela (18), Bié, Huíla e Huambo com 15 casos cada, Zaire (06), Moxico (05), Uíje (03), Cuando-Cubango (02), Lunda Sul (02) e Cuanza Norte com um caso.

A província do Bié, centro sul de Angola, registou o maior número de óbitos em 24 horas, três no total, seguido pelas províncias de Benguela com dois óbitos e Huambo, Huíla e Luanda com um óbito cada.

Segundo o boletim epidemiológico da direção nacional de Saúde Pública angolana, os laboratórios processaram nesse período 2.603 amostras por RT-PCR e o cumulativo aponta para 918.761 amostras processadas com uma taxa de positividade de 5,2%.

As autoridades sanitárias angolanas informam que 182 doentes se encontram internados e em quarentena institucional estão 163 pessoas.

Angola, há mais de um ano em situação de calamidade pública, soma agora um total de 48.004 casos positivos, 3.030 ativos, 1.235 óbitos e 43.739 recuperados.

