Dos novos casos, 43 foram notificados em Luanda, 22 no Moxico, 10 no Cuanza Sul, três no Cunene, um no Cuanza Norte e um no Uíje, afirmou o secretário de Estado Franco Mufinda na atualização diária dos dados relativos à covid-19.

A doença foi diagnosticada a 48 pessoas do sexo masculino e a 32 do sexo feminino, com idades entre três meses e 74 anos.