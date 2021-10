De acordo com o boletim epidemiológico da Direção Nacional de Saúde Pública, os casos foram registados em Luanda (45), Cabinda (23), Huambo (20), Cuando Cubango (nove), Huíla (dois), Benguela, Cuanza Norte, Malanje e Uíje (um cada), com idades entre 3 e 97 anos, sendo 78 do sexo masculino e 25 do sexo feminino.

A morte foi reportada na província da Huíla, enquanto os doentes recuperados, entre 6 meses e 81 anos, foram notificados nas províncias de Luanda (42), Huambo (32) e Cuando Cubango (nove).

O país tem assim o cumulativo de 64.033 casos, 1.702 mortos, 52.833 recuperados da doença e 9.498 ativos, dos quais seis em estado crítico, 15 graves, 64 moderados, 32 leves e 9.381 assintomáticos.

Estão 117 doentes internados, 98 pessoas em quarentena institucional e 4.194 contactos sob vigilância epidemiológica.

No mesmo período, os laboratórios processaram 4.025 amostras por RT-PCR, com uma taxa diária de positividade de 2,6%, apontando o cumulativo para 1.101.534 amostras processadas até à presente data, com uma taxa de positividade de 5,8%.

A covid-19 provocou pelo menos 4.952.390 mortes em todo o mundo, entre mais de 243,97 milhões infeções pelo novo coronavírus registadas desde o início da pandemia, segundo o mais recente balanço da agência France-Presse.

A doença respiratória é provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019 em Wuhan, cidade do centro da China, e atualmente com variantes identificadas em vários países.

