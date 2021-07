De acordo com uma nota divulgada hoje pelo instituto, este ciclo de reuniões, apelidado de "'Roadshow' PROPRIV", será o primeiro de 2021 e é uma iniciativa conjunta do IGAPE, do Ministério das Finanças e das embaixadas dos países.

As reuniões realizar-se-ão de forma virtual através da plataforma Zoom e terão uma duração estimada entre duas e três horas.

A reunião de quarta-feira contará com a presença da ministra das Finanças de Angola, Vera Daves de Sousa, do administrador executivo do IGAPE, Augusto Kalikemala, do presidente da comissão executiva da Bolsa de Dívida e Valores de Angola (Bodiva), Walter Pacheco, e de representantes da Sonangol.

Na nota acrescenta-se que "em cada um dos eventos, estão igualmente previstas intervenções dos representantes das embaixadas" e que ao longo das reuniões serão prestadas informações e esclarecimentos relevantes sobre os ativos dos setores a serem privatizados no âmbito do PROPRIV.

A primeira sessão inicia-se na quarta-feira, pelas 14:00, estando previstas mais cinco reuniões até ao final do ano, com investidores de Estados Unidos da América, Alemanha, Reino Unido e China.

"Com estes encontros, o IGAPE, enquanto entidade responsável pela operacionalização e materialização do PROPRIV, reitera mais uma vez o seu compromisso em criar mecanismos para a melhorar a promoção do programa junto da comunidade internacional, de forma a contribuir para a atração de investidores de referência para os processos de privatização", defendeu o instituto angolano.

O PROPRIV foi anunciado em agosto de 2019 e pretende alienar o capital de 195 empresas detidas ou participadas pelo Estado angolano até 2022.

