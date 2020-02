Angola quer repartição mais justa da energia hidroelétrica gerada na Zâmbia Luanda quer uma melhor partilha da produção energética gerada no aproveitamento hidroelétrico de Caribe, na Zâmbia, pois os rios no leste de Angola contribuem com mais de 40 mil milhões de metros cúbicos de água por ano. economia Lusa economia/angola-quer-reparticao-mais-justa-da-energia-_5e581417ecd6251278792b7e





A tese foi defendida pelo diretor nacional para os Recursos Hídricos de Angola, Manuel Quintino, que participa, em Lusaca, capital da Zâmbia, na sétima reunião do Conselho de Ministros da ZAMCOM (sigla inglesa para a Comissão do Curso de Águas do Rio Zambezi), constituída em 2004, no Botsuana.

A delegação angolana é chefiada pelo ministro da Energia e Águas, João Baptista Borges, que na sexta-feira assina com o seu homólogo da Zâmbia, Dennis Wanchinga, um memorando de entendimento intergovernamental, que prevê a partilha de informações e a elaboração de projetos comuns ao longo da fronteira, com realce para o setor elétrico.