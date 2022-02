Uma nota de imprensa do Ministério dos Recursos Minerais, Petróleo e Gás refere que o evento é promovido pela Sodiam, empresa nacional de comércio de diamantes, com o apoio da New Jeweller International Media Group.

A iniciativa "pretende valorizar o investimento realizado na construção das infraestruturas do Polo de Desenvolvimento Diamantífero de Saurimo, por um lado, e na concretização, por outro lado, da pretensão do Governo de Angola de lapidar, a curto e médio prazo, pelo menos até 20% de diamantes brutos produzidos no país, do total de nove milhões de quilates por ano".

Angola pretende principalmente atrair para o país investidores especializados na atividade de corte e lapidação de diamantes, que criem fábricas no PDDS, aproveitando a "plataforma giratória que é o Dubai para comunicar sobre as oportunidades geradas com aquela infraestrutura em funcionamento desde o ano passado na província diamantífera da Lunda Sul.

O evento poderá contar com a participação de cem convidados, maioritariamente investidores em avaliação, corte e lapidação de diamantes, especialistas do mercado de diamantes lapidados, retalhistas de diamantes lapidados, joalheiros interessados na construção de fábricas de joias, fornecedores de peças e equipamentos de suporte para as máquinas das fábricas de lapidação e prestadores de serviços de manutenção.

O Presidente angolano, João Lourenço, inaugurou em agosto de 2021, o PDDS, infraestrutura que alberga de momento três fábricas de lapidação de diamantes, um centro de formação em avaliação e lapidação de diamantes, assim como um centro de formação profissional da Endiama, diamantífera estatal, estando em curso a construção de outras fábricas de lapidação.

NME // PJA

Lusa/Fim