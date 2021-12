Uma nota do Instituto de Gestão de Ativos e Participações do Estado (IGAPE) refere que, no âmbito do Programa de Privatizações -- Propiv (2019-2022), os concursos públicos foram lançados segunda-feira.

O documento sublinha que 20% da quota-parte do Estado no património total da Moagem 10 Dezembro é detida pelo IGAPE e 90% da participação social na sociedade MULTITEL -- Serviços de Telecomunicações, Lda é detida indiretamente pela Sonangol, E.P e pelo Estado angolano, através da PT VENTURES, Banco de Comércio e Indústria (BCI) e ANGOLA TELECOM, respetivamente.

Ambos os concursos são abertos a investidores nacionais e estrangeiros "devidamente qualificados para o efeito", que devem apresentar as suas candidaturas ao IGAPE, durante a semana, no período entre as 08:00 e as 15:30, a contar da data do anúncio do concurso até ao dia 14 de janeiro de 2022, para a Moagem 10 de Dezembro, e até ao dia 11 de março do próximo ano, para a Multitel -- Serviços de Telecomunicações, Lda.

