"No que diz respeito ao fomento da produção nacional, o Relatório destaca que foram aprovados financiamentos a 182 empresas e 179 cooperativas [em 2021], sendo 615 de empresas e 409 de cooperativas, no valor de 723,3 mil milhões de kwanzas", lê-se no comunicado de imprensa distribuído no final da reunião, hoje em Luanda.

"Para incentivar o aumento da compra de produtos nacionais, foram assinados 2.226 contratos de compra de produção nacional, dos quais 1.147 contratos foram assinados no ano de 2021", acrescenta-se ainda no comunicado.

A Comissão Económica do Conselho de Ministros realizou hoje a sua terceira reunião ordinária do ano, no Palácio Presidencial, na Cidade Alta, tendo sido presidida pelo Presidente da República, João Lourenço.

MBA // VM

Lusa/Fim