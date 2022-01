De acordo com um comunicado da SODIAM, foi finalizado o processo de avaliação das manifestações de interesse, de empresas nacionais e internacionais, lançado em 20 de maio de 2021, para serviços especializados de Acidificação de Diamantes e Leilões (Tenders), "que representam serviços importantes para a futura Bolsa de Diamantes de Angola".

A First Element venceu o processo para a Unidade de Acidificação de Diamantes e a Trans Atlantic Gems Sales para a Realização de Leilões de Diamantes.

No lançamento do processo, foram rececionadas propostas de empresas angolanas e de diversas empresas internacionalmente reconhecidas, que operam em mercados como África do Sul, Bélgica, Emirados Árabes Unidos, Estados Unidos da América e Israel.

"Conforme divulgado no anúncio de 20 de maio de 2021, os critérios de elegibilidade e os procedimentos de seleção, estavam definidos nos Termos de Referência remetidos às empresas que manifestaram interesse em participar e tiveram em consideração as premissas legais vigentes na República de Angola, nos termos do disposto nos n.4 e n.5 do artigo 7º, conjugado com o artigo 3º da Lei 41/20 de 23 de dezembro", sublinha o comunicado.

Para o Presidente do Conselho de Administração da SODIAM E.P., Eugénio Bravo da Rosa, citado no comunicado, este processo "vem reforçar o compromisso de Angola e da SODIAM EP com a transparência no alcance das reformas que estão em curso no subsetor diamantífero, bem como na introdução de novas dinâmicas, funcionalidades e tecnologias, com padrões de excelência internacional, que irão agregar valor ao sistema de comercialização de diamantes através da futura Bolsa de Diamantes de Angola".

A First Element é uma empresa de serviços de diamantes independente registada na Bélgica e na África do Sul, sendo uma das principais empresas de avaliação, marketing e limpeza de diamantes do setor.

A Trans Atlantic Gems Sales, baseada no Dubai e Africa do Sul, é uma empresa de venda de diamantes brutos que organiza regularmente licitações/leilões em nome de produtores de diamantes brutos em grande escala e pequenos mineradores artesanais.

A Empresa Nacional de Diamantes de Angola (Endiama) anunciou esta semana que estima produzir este ano 10,5 milhões de quilates de diamantes e arrecadar 1,4 mil milhões de dólares (1,2 mil milhões de euros), abaixo co inicialmente previsto, devido "ao atual contexto e os preços do mercado", o que levou à correção das projeções iniciais

