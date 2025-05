Os documentos são assinados durante a visita de trabalho que o Presidente de Moçambique, Daniel Chapo, realiza hoje e no sábado a Angola.

Estão previstas as assinaturas de acordos sobre serviços aéreos e sobre marinha mercante e portos, a serem rubricados pelo ministro dos Transportes de Angola e pela ministra dos Negócios Estrangeiros e Cooperação moçambicana.

Um memorando de entendimento entre os dois países no domínio da ação social e igualdade de género vai ser assinado pelo ministro das Relações Exteriores de Angola e pela sua homóloga moçambicana.

O Programa Executivo de Cooperação no domínio cultural para o triénio 2025-2028 entre Angola e Moçambique vai ser rubricado pelo ministro da Cultura de Angola e pela chefe da diplomacia moçambicana.

Outro memorando de entendimento entre o Instituto do Turismo (Inatur I.P.) de Moçambique e o Instituto do Turismo de Angola (Infortur) vai igualmente ser assinado.

O Presidente de Moçambique chegou esta manhã ao Palácio Presidencial em Luanda para um encontro em privado com o seu homólogo, João Lourenço.

De acordo com o programa, enquanto os dois chefes de Estado mantêm conversações oficiais, as delegações dos dois países também vão estar reunidas, seguindo-se depois a assinatura dos acordos e declarações à imprensa pelos dois Presidentes.

Nesta visita de dois dias, a convite de João Lourenço, com o objetivo de reforçar as relações bilaterais e identificar oportunidades de investimentos e cooperação económica, Daniel Chapo faz-se acompanhar de uma delegação que integra os ministros dos Negócios Estrangeiros e Cooperação, Maria dos Santos Lucas, dos Recursos Minerais e Energia, Estevão Pale, da Economia, Basílio Muhate, e dos Transportes e Logística, João Matlombe, bem como do secretário de Estado do Tesouro e do Orçamento, Amílcar Tivane.

Além do encontro com João Lourenço, fazem parte do programa de Daniel Chapo uma deslocação à Zona Económica Especial Luanda-Bengo (ZEE), para identificar "oportunidades de investimentos e negócios a desenvolver em Angola", e a participação num jantar em sua honra promovido pela Associação Angolana de Bancos (ABANC).

