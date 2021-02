A informação foi hoje avançada pelo inspetor-geral adjunto da autoridade, Cristiano Francisco, em conferência de imprensa, onde anunciou igualmente a apreensão de mais de 20.000 caixas de produtos cosméticos, que as autoridades suspeitam serem de contrafação.

"A ANIESA desmantelou uma rede de comerciantes mafiosos e ávidos de lucro fácil, que há mais de dois anos, ludibriavam as autoridades angolanas, principalmente a AGT [Administração Geral Tributária], fugindo ao fisco, como também colocava em risco a saúde pública dos angolanos", disse Cristiano Francisco, em declarações emitidas pela rádio pública angolana.

Os produtos apreendidos eram importados da vizinha República Democrática do Congo, a partir do posto fronteiriço do Luvo, por uma empresa indiana, com a denominação Bravio Comércio Limitada, há mais de uma década no mercado angolano.

A mercadoria era despachada nos mercados do Kikolo, Kwanzas, Gamek e Kalemba II, bem como na zona do Hoji Ya Henda, todos em Luanda, capital do país.

"Os crimes de contrabando na importação são previstos e puníveis nos termos do Código Geral Tributário, concorrendo neste comportamento os crimes de fraude sobre mercadorias, crimes contra a saúde pública, ambos previstos nos artigos 246 e 448 respetivamente do Código Penal", afirmou Cristiano Francisco.

O responsável referiu que as investigações continuam por suspeita do envolvimento de cidadãos nacionais, que "estão em conluio com essa máfia".

NME // LFS

Lusa/Fim