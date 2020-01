Angola conta com 971 postos de abastecimento, petrolífera Sonangol é lider Angola tem operacionais 971 postos de abastecimento, dos quais 393 (40%) pertencem à Sonangol, petrolífera estatal angolana, anunciou hoje, em Luanda, o diretor-geral do Instituto Regulador de Derivados de Petróleo, Albino Ferreira. economia Lusa economia/angola-conta-com-971-postos-de-abastecimento-_5e34186b979f2f128ddde97b





Os dados, constantes do balanço de atividade comercial no mercado dos derivados do petróleo referente ao quarto trimestre de 2019, indicam que os restantes postos de abastecimento do país são controlados pela Pumangol (8%), seguida da Sonangalp, com 54 (6%) e as restantes 446 são de bandeira branca (46%), ou seja, entidades particulares.

Angola continua a ter uma capacidade de armazenagem de combustíveis líquidos em terra de aproximadamente 676.085 metros cúbicos, dos quais 358.511 metros cúbicos correspondentes a 52,45% do total são propriedade da Sonangol Logística e os restantes 321.500 metros cúbicos correspondentes a 47,55% são propriedade da Pumangol.