As infeções foram notificadas em Luanda (15), Cabinda (06), Zaire (06), Huíla (01) e Lunda Sul (01) e as idades variam entre 14 e 65 anos, sendo 18 dos infetados do sexo masculino e os restantes feminino.

Dos 177 doentes dados como recuperados, 114 estavam em Luanda, 44 no Huambo, 12 em Benguela, cinco no Bié, um na Lunda Norte e um no Zaire, com idade entre 8 meses e 77 anos.

Desde o início da pandemia Angola notificou 20.548 casos, dos quais 499 óbitos, correspondentes a uma taxa de letalidade de 2,4%.

Outras 19.190 pessoas recuperaram e 859 estão em fase ativa da doença, das quais três em estado crítico e 10 em estado grave.

Foram processadas 1.036 amostras num cumulativo de 387.507, acrescentou.

Foram também testados, desde 16 de janeiro, 13.725 viajantes à chegada ao Aeroporto Internacional 04 de fevereiro, em Luanda, dos quais 41 apresentaram resultados positivos (teste de antigénio).

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 2.466.453 mortos no mundo, resultantes de mais de 111 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

