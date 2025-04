Os dados foram avançados pelo secretário de Estado para o Petróleo, José Barroso, no ato de apresentação do desempenho da indústria de petróleo no primeiro trimestre e as projeções para o segundo trimestre do ano em curso.

No período em análise, o país exportou 85,1 milhões de barris de petróleo bruto, registando uma diminuição de 13,5% comparativamente ao quarto trimestre de 2024 e 9,8% face ao período homólogo.

José Barroso salientou que também houve uma diminuição de 12,65% no valor arrecadado comparativamente aos últimos três meses do ano passado.

A China foi o principal destino de exportações do petróleo angolano, com 63,80%, seguindo-se a Índia, com 10,29%, a Indonésia, com 6,43% e a Espanha e a Malásia com 3,40% e 3,22%, respetivamente.

O governante angolano referiu que as exportações de gás natural, no período em análise, totalizaram cerca de 1,1 milhões de toneladas métricas, com destaque para o Gás Natural Liquefeito (LNG), com cerca de 86%.

A exportação de gás aumentou 19,27% comparativamente ao período homólogo de 2024, enquanto reduziu 5,5% face ao quarto trimestre do ano passado.

O Estado angolano embolsou com a exportação de gás 758,7 milhões de dólares (679,5 milhões de euros), "o que representa um aumento de aproximadamente 0,21% em comparação com o trimestre anterior e cerca de 87,20% em relação ao trimestre homólogo de 2024".

"Este crescimento resultou fundamentalmente da subida dos preços do gás no mercado internacional", justificou José Barroso.

O continente europeu foi o maior destino do LNG, representando 92,66% do total, com a Holanda a destacar-se como o principal destino, absorvendo cerca de 42,9% do volume total exportado.

O secretário de Estado para o Petróleo frisou que, durante o período em análise, o preço do Brent no mercado internacional apresentou uma trajetória volátil, com uma tendência geral de queda, situação que resultou da combinação de vários fatores, entre os quais a retração da procura internacional de petróleo bruto, registando um preço médio de 75,728 dólares por barril.

