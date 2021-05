Num comunicado de imprensa, a Agência Nacional do Petróleo, Gás e Biocombustíveis (ANPG) anunciou o arranque do ciclo curto Zínia Fase 2, ligado à Unidade Flutuante de Produção, Armazenamento e Descarregamento (FPSO), do Pazflor.

O projeto 'brownfield' [expansão de empreendimentos] inclui a perfuração de nove poços e estima-se que atinja uma produção diária de 40.000 barris de petróleo, em meados de 2022.

Localizado em águas profundas de 600 a 1.200 metros e cerca de 150 quilómetros da costa marítima angolana, os recursos da Fase 2 do Zínia estão estimados em 65 milhões de barris de óleo equivalente.

"O desenvolvimento deste projeto foi feito dentro do cronograma inicialmente estabelecido e com custos de investimento mais de 10% abaixo do orçamento, representando uma economia de 150 milhões de dólares [124,4 milhões de euros]", refere-se no comunicado.

O presidente do conselho de administração da ANPG, Paulino Jerónimo, citado no documento, considerou que "o Zínia Fase 2 é um projeto-chave para Angola e que chega na altura certa para sustentar a produção do país".

"Sublinho a importância da nossa parceria com a Total Angola e com os parceiros do Bloco 17, porque em conjunto connosco continuam a investir no desenvolvimento dos recursos petrolíferos do país", salientou Jerónimo Paulino.

Por sua vez, o presidente para África, Exploração e Produção da Total, Nicolaz Terraz, igualmente citado na nota, frisou que "o arranque com sucesso deste projeto, apesar dos desafios da pandemia, demonstra o compromisso da Total em garantir uma produção sustentável no Bloco 17, para o qual a licença de produção foi recentemente prorrogada até 2045".

"O projeto Zínia Fase 2 reflete qualidade dos projetos de ciclo curto em Angola, com elevado retorno do investimento", sublinhou.

O Bloco 17 é operado pela Total, com uma participação de 38%, em parceria com a Equinor (22,16%), ExxonMobil (19%), BP Exploration Angola Ltd (15,84%) e Sonangol P&P (5%).

O grupo empreiteiro opera quatro FPSO nas principais áreas de produção do Bloco, nomeadamente Girassol, Dália, Pazflor e CLOV.

NME // VM

Lusa/Fim