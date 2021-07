O concurso tem a natureza de um contrato de cessão do direito de exploração e gestão da rede a uma empresa privada por um período de dez anos, sem opção de compra, e inclui 12 lojas, com seis mil metros quadrados, das quais oito estão localizadas na província de Luanda e quatro em outras províncias angolanas, como Benguela, Huíla e Huambo.

Podem participar investidores nacionais e internacionais, devidamente qualificados, e os interessados devem remeter as propostas até às 18:30 do próximo dia 03 de setembro, de acordo com os requisitos previstos num caderno de encargos que se encontra disponível no portal eletrónico do IGAPE.

A rede de hipermercados e supermercados Kero é a principal unidade do Grupo Zahara, um grupo empresarial angolano que se dedica aos setores de transformação, distribuição e retalho de bens de consumo, alimentares e não alimentares.

