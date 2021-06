De acordo com um comunicado do IGAPE, as três unidades hoteleiras estão localizadas nas províncias de Benguela, Huíla e Namibe, devendo o concurso, por cessão do direito de exploração e gestão dessas infraestruturas, resultar num contrato que terá a duração de 12 anos, com a opção de compra no final.

Findo o contrato de 12 meses, o concurso, aberto a investidores nacionais e estrangeiros, dá possibilidade ao investidor de adquirir o hotel.

Os referidos hotéis, dois dos quais, um na Huíla e outro no Namibe, se encontram operacionais, têm a categoria de três estrelas e estão localizados no centro da cidade.

Os hotéis das províncias em Benguela e na Huíla possuem um total de 132 quartos, dentre eles 30 'twins', seis suites, três para pessoas com mobilizada reduzida e 93 duplos, enquanto o de Namibe tem 126 quartos, dos quais 30 'twins', 12 suites, três para pessoas com mobilidade reduzida e 81 quartos duplos.

As candidaturas deverão ser remetidas ao IGAPE a partir de hoje até 20 de julho próximo.

