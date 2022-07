Segundo as estatísticas da atividade turística do Instituto Nacional de Estatística (INE), os aumentos registados em maio comparam com a subida de 426,4% nos hóspedes e de 552,1% nas dormidas obtidas em abril, ficando 3,2% e 0,7%, respetivamente, abaixo de maio de 2019, antes da pandemia.

No mês de abril, o total de hóspedes e de dormidas tinha ficado, primeira vez desde o início da pandemia, acima do período homólogo pré-covid-19.

