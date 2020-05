"Ao diminuir os pagamentos do serviço da dívida numa altura em que os recursos governamentais são limitados e o acesso ao mercado de financiamento é consideravelmente constrangido, a iniciativa vai ajudar a melhorar as pressões de liquidez de curto prazo", lê-se num relatório hoje divulgado sobre o impacto da iniciativa do G20, no qual se alerta, no entanto, que "o alívio da dívida não vai ter um impacto significativo, a médio prazo, na tendência de evolução da dívida, que piorou durante a crise.

Em meados de abril, o grupo das 20 nações mais industrializadas aprovou uma iniciativa de alívio dos pagamentos da dívida para os 76 países mais vulneráveis, que incluem todos os Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa (PALOP), ao abrigo da qual os pagamentos da dívida até ao final do ano ficam suspensos, dando espaço aos governos para investirem na saúde e recuperarem da queda dos preços das matérias primas, nomeadamente o petróleo.