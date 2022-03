"Por agora, temos todos os slots que precisamos em Portugal e em todos os aeroportos", disse Laurent Perrier aos jornalistas, num encontro, em Lisboa, quando questionado se a companhia aérea estaria interessada em concorrer aos 18 'slots' (faixas horárias) diários de que a TAP vai ter de abdicar no aeroporto de Lisboa.

"Em termos gerais, nós concorremos com todas as companhias aéreas que operam em Portugal, portanto não temos um concorrente específico", acrescentou o responsável.

No encontro com a imprensa portuguesa, seis meses após assumir funções como novo diretor-geral para a Ibéria, Laurent Perrier deu a conhecer os planos da Air France-KLM para 2022, que passam por um aumento de 15% da capacidade geral no país, em termos de lugares-quilómetros (ASK), na época de verão, face ao mesmo período de 2019.

"Queremos continuar a crescer no mercado português, devido ao seu dinamismo", disse o responsável.

No Porto, o aumento previsto é de 37% e, para Lisboa, a expectativa é a de alcançar o mesmo nível de capacidade que tinham antes da pandemia.

Também no Algarve, a companhia aérea vai continuar a operar a recente rota Paris-Faro.

Questionado sobre o impacto do aumento do preço do combustível para aeronaves ('jet fuel'), Laurent Perrier disse que ainda é cedo para avançar com valores do aumento dos custos na operação da companhia aérea.

O responsável lembrou que, devido à invasão russa da Ucrânia, a Air France-KLM cancelou todos os voos para a capital ucraniana, Kiev, bem como para Moscovo e São Petersburgo, na Rússia.

Relativamente a um eventual interesse da companhia aérea em comprar a TAP, o responsável não teceu comentários.

MPE // CSJ

Lusa/Fim