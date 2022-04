"Ainda temos de estar preocupados com preços da eletricidade, porque o gás ainda está alto e determina o preço da eletricidade", defendeu Andy Brown, num encontro com jornalistas, na sede da Galp, em Lisboa, sobre o contexto geopolítico, as suas implicações no sistema energético global e os impactos registados no mercado de combustíveis nacional e internacional.

O líder da Galp considerou que os governos português e espanhol estão a agir corretamente, por estarem a envidar esforços no sentido de diminuir os preços da eletricidade, considerando ainda que o próximo inverno será ainda preocupante.

"Estamos preocupados que os preços da eletricidade continuem altos, se não for encontrada uma solução a longo prazo", acrescentou Andy Brown.

