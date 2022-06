Em declarações à Lusa à margem das comemorações do Dia de Portugal, Francisco Alegre Duarte disse que o objetivo é diminuir as não comparências, cuja taxa é elevada.

Atualmente o serviço de agendamento e processamento de vistos é feito pela empresa VFS, que cobra aos utentes uma taxa de 36 euros, valor esse que passará a ser cobrado no ato de agendamento.

"É mais uma forma de combatermos o uso abusivo das plataformas de agendamento 'online'", sublinhou o diplomata.

A cônsul-geral de Portugal em Luanda, Cláudia Boesch explicou que esta modalidade (pré-pagamento da taxa de serviço da VFS) já está a funcionar noutros países, visando diminuir a taxa de não comparências.

"Neste momento a taxa de não comparências ronda os 30 a 40%, com esta solução pensamos que vamos reduzir para 7 ou 8%", afirmou.

No seu discurso alusivo às comemorações do 10 de Junho, na Escola Portuguesa de Luanda, o embaixador sublinhou o desejo de que Portugal e Angola continuem a trabalhar "lado a lado com o objetivo comum de prosperidade partilhada", elencando as várias áreas da cooperação portuguesa já em curso.

"No nosso dia nacional não celebramos tanto o que nos distancia dos outros, mas sim o que nos aproxima", concluiu o embaixador, que ocupa o posto em Luanda há cerca de três meses.

