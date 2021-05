"Que ponham a mão na massa e nos liderem nessa luta, cumprindo, sobretudo, o desígnio e promessa da vacinação para 70% da população para ainda este ano. Mais do que qualquer medida, o futuro imediato do país está pendente do sucesso dessa empreitada contra a covid-19", alertou o presidente da Associação das Agências de Viagens e Turismo (AAVT) de Cabo Verde, Mário Sanches, a propósito da tomada de posse do novo Governo na quinta-feira.

Para o empresário, a vacinação é o "primeiro passo" para reerguer a economia cabo-verdiana, relançar o turismo, o motor da economia do país, que contribui com cerca de 25% do Produto Interno Bruto (PIB), mas que está praticamente parado desde o ano passado.

"A pandemia da covid-19 será sem dúvida o inimigo comum de todos os cabo-verdianos e não há tempo a perder contra esse adversário implacável que não vê a cor, a credo ou a status social", prosseguiu.

O presidente da AAVT felicitou o Governo liderado por Ulisses Correia e Silva pela tomada de posse e manifestou disponibilidade para o "diálogo franco, aberto e responsável" visando a construção de pontes, com ganhos para todos.

Cabo Verde recebeu 24.000 doses da vacina contra a covid-19 da AstraZeneca em 12 de março e 5.850 da Pfizer dois dias depois, no âmbito do mecanismo Covax, iniciativa fundada pela Organização Mundial da Saúde (OMS) que visa garantir uma vacinação equitativa contra o novo coronavírus.

Através do mecanismo Covax, Cabo Verde tem atribuídas mais 80.000 doses de vacinas da AstraZeneca.

Em 14 de maio, o país recebeu de Portugal uma doação de 24.000 doses de vacinas também da AstraZeneca e deverá receber este mês 31.200 doses pelo mecanismo Covax e espera 300.000 doses fornecidas pela China, disse hoje à Lusa o ministro da Saúde, Arlindo do Rosário.

O país traçou como meta vacinar 70% da população elegível até final do ano, num plano que prioriza os profissionais de saúde, mas também pessoas com doenças crónicas, idosos, professores, profissionais das fronteiras, polícias, militares e bombeiros.

O país pretende igualmente imunizar cerca de 10 mil profissionais hoteleiros e ligados ao setor turismo, numa primeira fase, para proteger os turistas que visitam o arquipélago.

Cabo Verde chegou na quinta-feira a um acumulado de 28.898 casos positivos desde o início da pandemia no país, em 19 de março de 2020, dos quais resultaram em 253 óbitos, 26.116 casos recuperados e há ainda a contabilizar 2.512 casos ativos.

Até 10 de maio, já tinham sido imunizadas quase 19 mil pessoas com pelo menos uma dose de vacina contra o novo coronavírus.

RIPE // VM

Lusa/Fim