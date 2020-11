"Moçambique obteve ganhos nalgumas categorias", como na política fiscal (medida pelo Fundo Monetário Internacional), mas "foi contrariado por um declínio de cinco pontos no indicador de direitos políticos, que se baseia no relatório 2020 sobre a Liberdade no Mundo da Freedom House", anunciou a Corporação Desafio do Milénio (MCC, sigla inglesa) em comunicado.

O indicador de direitos políticos mede, entre outros aspetos, a prevalência de eleições livres e justas, a capacidade dos cidadãos de formar partidos políticos que possam competir de forma justa nas eleições, bem como a liberdade em relação a militares, potências estrangeiras, partidos totalitários, hierarquias religiosas e oligarquias económicas.