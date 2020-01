África endivida-se como nos anos 1990 mas 'bailout' será mais difícil - Consultora A consultora Eaglestone considerou hoje que o Fundo Monetário Internacional (FMI) está preocupado com o aumento do endividamento em África, que se assemelha à rápida subida dos anos 1990, tendo o nível de dívida duplicado na década passada. economia Lusa economia/africa-endivida-se-como-nos-anos-1990-mas_5e11ae977d80d11be4b6ecf2





"Os preços recorde das matérias-primas e as taxas de juro globalmente baixas encorajaram os países africanos a endividarem-se como fizeram nos anos 1990, mas alguns estão agora a debater-se para pagar os empréstimos, fruto do abrandamento das receitas e do crescimento económico", escrevem os analistas da Eaglestone.

Numa análise ao endividamento dos países africanos nos últimos anos, esta consultora lembra que o nível de endividamento face ao Produto Interno Bruto na última década duplicou, "aproximando-se do nível registado no virar do século", o que está a preocupar o FMI, já que dos 54 países do continente, 20 estão perto ou com dívida problemática ('debt distress', no original em inglês), causando apreensão face à capacidade para honrarem os compromissos financeiros assumidos.