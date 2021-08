Os números traduzem também uma recuperação para 16,8% dos passageiros contabilizados no mesmo período em 2019, antes da pandemia de covid-19, de acordo com os números divulgados pela Companhia do Aeroporto Internacional de Macau (CAM) no seu 'site'.

O Aeroporto Internacional de Macau registara 2,38 milhões de passageiros no primeiro semestre de 2019.

De acordo com a CAM, espera-se que as companhias aéreas restabeleçam gradualmente a confiança do mercado em outubro, com o respetivo aumento do número de voos.

Macau, cuja economia depende fortemente do turismo, em 2019 recebeu quase 40 milhões de visitantes, mas no ano passado o número não chegou aos seis milhões.

Desde o início da pandemia de covid-19, o território registou apenas 63 casos.

Mesmo após uma tímida recuperação nos primeiros meses deste ano, os números continuam muito aquém do nível de 2019, com o inevitável e significativo impacto naquela que é a capital mundial do jogo.

