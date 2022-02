No ano passado, o aeroporto recebeu 1,14 milhões de passageiros, menos 2,2% comparativamente a 2020, e em termos de movimentos de aeronaves registou 15.791 movimentos, o que representa uma queda anual de 6,9%, disse o presidente do conselho de administração da Sociedade do Aeroporto Internacional de Macau (CAM), Ma Iao Hang, num encontro com a imprensa local.

Por outro lado, o volume de carga aumentou 45,7% (48.595 toneladas), em termos anuais, e 15% em relação a 2019, estando a "beneficiar do crescimento do comércio eletrónico global", pelo que a procura de carga aérea cresceu significativamente, acrescentou.

As previsões do Conselho Internacional de Aeroportos (ACI) apontam para que a procura global de viagens aéreas atinja 61% relativamente ao nível de 2019, devendo a capacidade aumentar mais rapidamente do que a procura e atingir os 67% este ano, em comparação com o nível anterior à pandemia da covid-19, indicou a CAM, em comunicado.

A empresa adiantou que o projeto da extensão sul do terminal de passageiros deverá entrar em funcionamento ainda este ano, elevando a capacidade anual do aeroporto de Macau para 10 milhões de pessoas.

No ano passado, a região administrativa especial chinesa recebeu 7,7 milhões de visitantes, mais 30,7% do que em 2020, ainda assim muito abaixo dos 40 milhões de visitantes registados em 2019.

Macau foi um dos primeiros territórios a ser atingido pela pandemia de covid-19 e, para impedir os contágios, fechou as fronteiras a estrangeiros e impôs quarentenas obrigatórias à entrada.

