O projeto deverá arrancar com 25 trabalhadores qualificados, num investimento que ascende já a um milhão de euros, segundo os promotores.

Em declarações à agência Lusa, o diretor de inovação e desenvolvimento de negócio da Aeromec, Eduardo Nunes, explicou que a empresa que se dedica à manutenção de aeronaves, há mais de 30 anos, está a preparar um hangar naquele aeródromo "com seis mil metros quadrados", e com "capacidade para acomodar três aeronaves, do tipo Airbus A320".

"Nós estamos neste momento a certificarmo-nos, junto das autoridades aeronáuticas, para que o nosso hangar possa receber aviões de grande porte e possamos iniciar os serviços de manutenção aeronáutica", disse.

O responsável, que falava sobre este projeto no decorrer do Portugal Air Summit, no Aeródromo Municipal de Ponte de Sor, indicou que nesta altura estão a formar técnicos para a operação a realizar naquele espaço.

"Estamos também já neste momento a formar técnicos, temos também já um contrato com uma companhia aérea para fazer em Ponte de Sor os serviços de manutenção e, portanto, estamos a fazer um grande investimento em equipamentos para que o hangar tenha todas as condições para ser certificado e darmo-nos início às operações", sublinhou.

De acordo com Eduardo Nunes, esta operação é direcionada para aviões civis e militares, com um "olhar" para o mercado nacional, mas "acima de tudo" para o internacional.

"O número de técnicos nesta fase inicial vai ser de cerca de 25, mas depois com perspetivas de crescimento nos próximos anos que podem atingir 60, 80, 100 técnicos", acrescentou.

O diretor de inovação da Aeromec indicou ainda que estão a investir na formação, tendo já desenvolvido com o Instituto do Emprego e Formação Profissional (IEFP) cursos de mecânico aeronáutico.

"Vamos necessitar de jovens, acreditamos que será uma oportunidade para fixar jovens nesse território, porque é uma atividade muito bem paga", alertou.

Em declarações à Lusa, o vice-presidente da Câmara de Ponte de Sor, Rogério Alves, considera que esta operação no aeródromo "é um marco histórico", sendo "mais um setor" que se abre naquele ´cluster` aeronáutico.

"Não tínhamos ainda este tipo de atividade, tínhamos a manutenção de aeronaves destinadas às escolas de pilotos", observou.

Para o autarca, que tem a seu cargo o pelouro do Aeródromo Municipal de Ponte de Sor, é um "novo ciclo" de investimento que começa naquele espaço.

Rogério Alves garantiu ainda que a autarquia espera também dar resposta à mão de obra qualificada que é esperada em Ponte de Sor, nomeadamente ao nível da habitação, educação, cultura e desporto.

HYT // MSF

Lusa/Fim