Segundo anúncio realizado pela empresa na segunda-feira, o investimento será necessário para modernizar e ampliar a capacidade do aeroporto, que ganhará um novo terminal de passageiros até junho de 2028.

O presidente da Aena Brasil, Santiago Yus, declarou na conferência de imprensa em que apresentou o projeto que, com as melhorias, o aeroporto terá infraestrutura para receber aviões maiores e realizar voos internacionais para países da América Latina.

Atualmente, o aeroporto recebe apenas voos domésticos. A operação internacional em Congonhas, segundo Yus, será restrita a voos para a América do Sul, devido às limitações do terminal para receber aeronaves de maior alcance.

O anúncio dos investimentos em reformas e obras de modernização de Congonhas ocorreu em São Paulo e contou com a presença também do ministro de Portos e Aeroportos brasileiro, Silvio Costa Filho, e do governador do estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas.

A Aena começou a administrar o aeroporto de Congonhas, o segundo em números de voos do Brasil, no ano passado depois de vencer em 2022 uma licitação para operar 11 aeroportos no país por 30 anos.

