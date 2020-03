Adiada reunião da Comissão Interministerial da Cooperação A reunião da Comissão Interministerial da Cooperação (CIC), marcada para hoje à tarde, no Ministério dos Negócios Estrangeiros, em Lisboa, foi adiada para data a definir, disse à agência Lusa fonte oficial. economia Lusa economia/adiada-reuniao-da-comissao-interministerial_5e6a5d8507faa719515d86c8





"Face às atuais circunstâncias, e seguindo as recomendações oficiais de reduzir encontros ao mínimo indispensável, e tendo também em conta as prioridades de vários ministérios, foi decidido adiar a realização da CIC para uma data a anunciar brevemente", disse fonte do gabinete da secretária de Estado dos Negócios Estrangeiros e Cooperação, Teresa Ribeiro, que preside à comissão.

Para a reunião, tinham sido convidados representantes de todos os ministérios, que se deveriam fazer representar ao nível de secretários de Estado, conforme explicou, na quarta-feira, a mesma fonte.