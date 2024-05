"A AD (Aliança Democrática) lamenta a recusa definitiva do Partido Socialista em aceitar um frente-a-frente com a AD proposto pela RTP/SIC/TVI, que teria lugar no dia 23 de maio, facto que impediu a concretização da segunda proposta apresentada pelas televisões", refere um comunicado enviado à Lusa e assinado pelo diretor de campanha da candidatura, Emídio Guerreiro.

A AD (coligação composta por PSD, CDS-PP e PPM) informa ainda que aceitou uma terceira proposta das televisões "que consiste na realização de seis debates com quatro intervenientes, sem frente a frente".

A segunda proposta de debates para as eleições europeias, enviada no domingo pelas televisões aos partidos, previa três debates com todas as forças com assento parlamentar e um frente-a-frente PS e Aliança Democrática (PSD, CDS-PP e PPM), modelo que gerou críticas de vários partidos e contra o qual o BE tinha ameaçado avançar com uma providência cautelar.

Hoje, o diretor de campanha da AD refere que a coligação está disponível e interessada "desde o primeiro momento, em realizar todos os debates que o calendário permita".

"Os eleitores decerto não compreenderão a recusa do PS, como não compreenderiam que o impasse se mantivesse indefinidamente transformando os debates em tema de campanha", refere o diretor de campanha.

Por essa razão, acrescenta, a AD "aceitou já uma terceira proposta das televisões que consiste na realização de 6 debates com 4 intervenientes, sem frente a frente".

"Sublinhamos que para fugir ao debate com o nosso cabeça de lista, o PS utiliza os mesmos argumentos do Chega o que revela mais uma vez - e até numa matéria como esta - a aliança táctica e tácita entre estes dois partidos", acusa Emídio Guerreiro, dizendo esperar que "até ao final da campanha, o PS mude a sua postura e aceite os convites para outros frente a frente entretanto recebidos".

O presidente do Chega, André Ventura, tinha criticado a nova proposta para os debates entre os candidatos às eleições europeias de 09 de junho, recusando uma solução que "favorece o bipartidarismo", nomeadamente PS e PSD.

Na semana passada, o Expresso noticiou que PS e a Aliança Democrática (AD) recusaram o primeiro modelo de debates proposto pela RTP, SIC e TVI para as eleições europeias de 09 de junho, no qual estavam previstos 28 frente a frente entre os cabeças de lista dos partidos com representação na Assembleia da República.

O PS e a AD, de acordo com o Expresso, justificaram a recusa do modelo com o facto de ser um número elevado de duelos, que afetaria a campanha eleitoral, e admitiram aceitar um calendário mais leve.

A campanha para as eleições europeias arranca no dia 27 de maio e prolonga-se até 07 de junho. As eleições europeias estão marcadas para 09 de junho.

SMA // ACL

Lusa/fim