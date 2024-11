"Os Açores venceram destinos como a Austrália, Costa Rica, Japão e Nova Zelândia, nomeados na mesma categoria nestes que são considerados os mais importantes prémios do setor" turístico, refere uma nota da Visit Azores (antiga Associação Turismo dos Açores), sobre a entrega de prémios que decorreu, no domingo, no Funchal, Madeira.

Os 'World Travel Awards', criados em 1993, são considerados como os "Óscares do Turismo", e para Luís Capdeville, presidente da Visit Azores, trata-se de "um grande reconhecimento a nível internacional", considerando que este é um tipo de turismo com particular importância para a região.

"Quem vai aos Açores procura uma experiência e ela está na aventura que nós conseguimos proporcionar a quem nos visita, que deixa uma marca e faz com que queiram voltar", garantiu, citado na nota.

Os Açores já tinham conquistado, em março deste ano, o título de "Melhor Destino de Aventura na Europa" pela quarta vez, "confirmando a liderança mantida desde 2020", e em 2024 também se tornaram no primeiro arquipélago do mundo reconhecido pela 'Earth Check' como "destino sustentável".

"Estamos no bom caminho e temos a visão certa, alinhada com aquilo que são os objetivos do governo dos Açores", afirmou Luís Capdeville, sublinhando que estas são conquistas não só de todos os profissionais ligados ao setor, públicos e privados, mas também de todos os açorianos.

Os 'World Travel Awards' são atribuídos para premiar o trabalho de excelência em várias áreas da indústria das viagens, turismo e hotelaria, e os vencedores são apurados com base na votação de milhares de profissionais do turismo a nível internacional e também aberta ao público.

LFS // MCL

Lusa/Fim