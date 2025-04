A titular pela pasta do Turismo nos Açores participou, em representação do presidente do Governo dos Açores, nas III Jornadas Atlânticas de Turismo, na ilha do Porto Santo, tendo sublinhado que os arquipélagos da Madeira, Açores e Cabo Verde "são exemplo da forma como o Atlântico pode moldar não só as paisagens, mas também a identidade e o caráter das suas gentes".

Berta Cabral, citada em nota de imprensa, disse que os "Açores, Madeira e Cabo Verde partilham inúmeros pontos de contacto", desde logo a insularidade, origem vulcânica, riqueza e diversidade paisagística, tradições culturais, "e uma história marcada por desafios idênticos, superados pela resiliência e pela alma dos povos".

"Estes elementos, aliados à autenticidade das nossas comunidades e à forma como soubemos preservar os nossos recursos, conferem à Macaronésia um caráter singular e um potencial turístico inigualável", sustentou.

Para a governante, "o desenvolvimento do turismo em ilhas remotas e de pequena dimensão comporta dificuldades acrescidas: maior dependência das acessibilidades externas, vulnerabilidade às alterações climáticas, fragilidade das economias locais, e limitações infraestruturais", mas estas especificidades tornam estes territórios "tão únicos e tão desejados por quem procura experiências autênticas, envolventes e sustentáveis".

A governante manifestou "orgulho e entusiasmo por ver os Açores associados, através do município das Velas, a este movimento de valorização do turismo na Macaronésia, patrocinado também pelos municípios de Porto Santo e do Sal.

A secretária regional do Turismo disse que essa "visão de sustentabilidade tem norteado o turismo dos Açores nos últimos anos", assinalando que o arquipélago açoriano alcançou, em 2024, o Nível Ouro na certificação como "Destino Sustentável" da EarthCheck, o primeiro arquipélago do mundo com esta distinção.

Os Açores receberam ainda os galardões de "Melhor Destino de Turismo de Aventura do Mundo", pelo segundo ano consecutivo, e de "Melhor Destino de Aventura da Europa", pela quarta vez em cinco anos.

Berta Cabral lembrou que, em 2024, os Açores ultrapassaram os 4,2 milhões de dormidas (+12,4% face a 2023) e superaram os 200 milhões de euros de proveitos na hotelaria e no alojamento turístico, com um crescimento de cerca de 19%.

O turismo representa cerca de 20% do Valor Acrescentado Bruto da Região, 17% do PIB e 17% do emprego, acrescentou.

Todavia, alertou, "mais importante do que crescer muito, é crescer bem", assegurando que o Governo do Açores (PSD/CDS-PP/PPM) assumiu como desígnio estratégico "turismo todo o ano e em todas as ilhas", um caminho que "exige a qualificação" da oferta e dos profissionais.

Segundo o executivo açoriano, nos Açores existem mais de 590 empresas licenciadas de animação turística, o dobro das registadas em 2015.

APE // JLG

Lusa/Fim