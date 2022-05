Às 9:45 em Lisboa, as ações do BCP estavam a cotar-se a 0,17 euros, depois de mais de 111,3 milhões de 'papéis' terem mudado de mãos.

Num comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários na segunda-feira depois do fecho do mercado, o BCP anunciou que obteve lucros de 112,9 milhões de euros no primeiro trimestre, mais 95,2% face ao mesmo período do ano passado.

Segundo o banco, os lucros foram negativamente influenciados pelos encargos com os créditos em francos suíços da operação na Polónia (Bank Millennium), referindo que sem esses custos o resultado líquido teria sido de 174,6 milhões de euros entre janeiro e março.

Apenas em Portugal, o BCP obteve lucros de 107,6 milhões de euros, mais 29% face ao primeiro trimestre de 2021.

A operação na Polónia teve um prejuízo de 26,4 milhões de euros (melhor do que os prejuízos de 67,2 milhões de euros no primeiro trimestre de 2021) e em Moçambique obteve lucros de 24,3 milhões de euros (acima dos 17,9 milhões de euros de período homólogo). As outras operações internacionais deram lucro de 900 mil euros (melhor do que prejuízos de 4,5 milhões de euros de período homólogo).

Em termos consolidados, no primeiro trimestre, a margem financeira cresceu 24,1% para 465,1 milhões de euros e as comissões subiram 12,7% para 192,8 milhões de euros.

