Ações das subsidiárias do HNA Group disparam após notícias sobre nacionalização As ações das subsidiárias do conglomerado chinês HNA Group, antigo acionista da TAP, dispararam hoje nas praças financeiras chinesas, depois de se saber que a empresa deve ser nacionalizada pelo Estado chinês, face à sua debilidade financeira.





Na bolsa de Xangai, as ações das filiais Hainan Airlines e HNA Innovation subiram 10%, o limite diário estipulado, enquanto as ações do HNA Infrastructure Investment Group e do HNA Technology subiram 8,76% e 3,85%, respetivamente.

Na bolsa de Shenzhen, a segunda maior praça financeira da China continental - exclui Hong Kong -, o HNA Investment Group também atingiu o máximo diário de 10%.

O aumento da cotação bolsista surge depois de informações que garantem que o Governo de Hainan, a província no sul do país onde o grupo tem sede, vai assumir controlo e vender vários ativos do setor da aviação a grandes companhias aéreas estatais.

Segundo o portal de informação económica Yicai, o surto do novo coronavírus, designado Covid-19, complicou a situação financeira do grupo, marcada por casos de incumprimento nos últimos dois anos, depois de ter sido forçada a "suspender as operações de aviação civil", devido à queda no número de passageiros.

No ano passado, a dívida da empresa ascendeu a quase 70 mil milhões de euros, segundo os dados divulgados na apresentação dos seus resultados anuais.

Fundado em 1993, quando a propriedade privada estava ainda a começar no país asiático, como uma pequena companhia aérea regional, o grupo HNA alargou, entretanto, os seus investimentos aos setores transporte, logística e retalho, incluindo posições maioritárias nos grupos Hilton Hotels, Swissport ou Deutsche Bank.

O grupo vendeu vários dos seus ativos, nos últimos dois anos, incluindo a participação que detinha na TAP, através da Atlantic Gateway, num negócio avaliado em 48,6 milhões de euros.

