Às 11:30 em Lisboa, as ações da companhia aérea irlandesa de baixo custo sediada em Dublin estavam a ser negociadas a 14,00 euros na bolsa de valores, um mínimo de seis meses, depois de terem fechado a 16,45 euros no final da sessão de sexta-feira.

Os lucros líquidos da Ryanair atingiram 360 milhões de euros no primeiro trimestre do ano fiscal (abril-junho), menos 45% do que no mesmo período de 2023.

A Ryanair atribuiu a queda dos lucros a "tarifas aéreas mais fracas do que o esperado" no período e ao facto de a Páscoa ter coincidido com o último trimestre do ano fiscal anterior.

Neste contexto, a Rynanair assinalou que a sua tarifa aérea média caiu para 41,93 euros entre abril e junho, menos 15%, apesar de ter aumentado o seu tráfego de passageiros em 10%, para 55,5 milhões.

Além disso, assinalou que os custos operacionais aumentaram 11% para 3.260 milhões de euros, enquanto as receitas caíram 1%, elevando o volume de negócios total no primeiro trimestre para 3.630 milhões de euros.

