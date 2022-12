Segundo a proposta que o Conselho de Administração, os acionistas irão "deliberar sobre o balanço intercalar individual da sociedade reportado a trinta de setembro de 2022", em que foi apurado um resultado líquido de 43,917 milhões de euros, que compara com 31,695 milhões de euros no mesmo período de 2021.

O segundo ponto da ordem de trabalhos é a aprovação da "distribuição de reservas distribuíveis no montante de Euro 11.970.000.00 (onze milhões, novecentos e setenta mil euros), equivalente ao valor bruto de Euro 0,09 (nove cêntimos) por ação", a pagar no prazo máximo de 20 dias.

"O sólido crescimento da atividade e os bons resultados registados ao longo dos últimos exercícios vêm permitindo à Corticeira Amorim gerar 'cash-flows' crescentes, sendo assim possível efetuar uma distribuição de 'reservas' aos senhores acionistas sem colocar em causa a manutenção de uma eficiente e equilibrada estrutura de capitais do grupo Corticeira Amorim", lê-se na proposta do Conselho de Administração.

Em termos consolidados, o lucro da Corticeira Amorim aumentou 10,6%, para 64,2 milhões de euros, nos primeiros nove meses deste ano face ao mesmo período de 2021.

"Após resultados atribuíveis aos interesses que não controlam, a Corticeira Amorim encerrou os primeiros nove meses de 2022 com um resultado líquido de 64,2 milhões de euros, um aumento de 10,6% face ao período homólogo", lê-se num comunicado enviado a 07 de novembro pela empresa à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

No período, as vendas do grupo aumentaram 24,0% em termos homólogos, para 790,3 milhões de euros, refletindo um "impacto significativo" da consolidação, desde 01 de janeiro, das empresas do grupo SACI. Excluindo este efeito, as vendas subiram 10,3%.

