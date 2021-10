"O presente acordo vai permitir reforçar a solidariedade e a colaboração institucional entre a Ação Ianda Guiné! Djuntu e o Ministério da Administração Territorial, através dos governos regionais, mas também iniciar um novo círculo de colaboração entre os projetos em desenvolvimento e as autoridades administrativas nas regiões, esperando que esta experiência possa trazer frutos e impactos positivos para as populações que são a razão principal das nossas preocupações", afirmou o ministro da Administração Territorial, Fernando Dias.

O governante falava no Palácio do Governo onde se realizou a assinatura dos acordos de parceria, que contou com a presença da embaixadora da União Europeia para a Guiné-Bissau, Sónia Neto.

"O acordo vai permitir às nossas estruturas regionais melhor acompanhar as ações de desenvolvimento nas regiões e reforçar as suas capacidades de concertação, coordenação e de diálogo entre as organizações da sociedade civil e do poder local", disse o ministro, salientando a extrema importância da cooperação com a União Europeia para o país.

Segundo Fernando Dias, a tendência é "cada vez mais de descentralizar" para que a população guineense possa sentir a presença do Estado.

A embaixadora da União Europeia, Sónia Neto, destacou que o programa multissetorial Ianda Guiné! Djuntu "constitui uma das peças essenciais para cumprir a missão da União Europeia" no país, nomeadamente contribuir para a paz e desenvolvimento.

"Este é também um programa que confirma o forte compromisso da União Europeia para com a sociedade civil na Guiné-Bissau, não só prestando apoio direto à população no acesso aos serviços base, mas também apoiando as atividades económicas com mais potencial para o país", salientou.

O programa, teve início em 2019, e tem oito áreas de intervenção, nomeadamente agricultura do arroz, horticultura, avicultura, reabilitação de estradas rurais e infraestruturas, serviços de água, saneamento e energia e o reforço do sistema de saúde.

O programa tem o objetivo geral de fortalecer a resiliência das populações através da melhoria da segurança alimentar e nutricional e do aumento das oportunidades socioeconómicas.

"A oportunidade que aqui se apresenta hoje com a assinatura destes acordos de parceria formaliza o nosso desejo comum de trabalharmos de forma articulada e coordenada e desenvolvermos uma cultura de parceria, de partilha, de trabalho em conjunto, valores tão importantes para a União Europeia e para os nossos parceiros como a Guiné-Bissau, no qual o Estado tem um papel central impulsionador desta dinâmica", salientou a embaixadora.

MSE // VM

Lusa/Fim