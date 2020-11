"Eu espero que ele [João Lourenço, Presidente da República] não feche as portas e que ele seja o impulsionador de uma revisão constitucional. A Constituição precisa de ser revista, há situações que devem ser revistas", disse Eugénio Costa Almeida, investigador associado do Centro de Estudos Internacionais do ISCTE-IUL (CEI-ISCTE). Um dos pontos destacados pelo académico luso-angolano passa pelas eleições presidenciais.

Para Eugénio Costa Almeida, o Presidente de Angola deve ser eleito de forma direta, ao contrário do que acontece no formato atual, em que é escolhido pelos deputados da Assembleia Nacional.