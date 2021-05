O concurso, no domínio da investigação e especificado para "Arquivos de Dança, Teatro e Cruzamento Disciplinar", no âmbito da parceria com o Centro de Estudos de Teatro da FLUL, é um de cinco do programa de apoio em parceria da DGArtes, que totalizam uma verba de 1,6 milhões de euros.

Segundo a declaração anual da DGArtes, todos os concursos do programa de apoio em parceria têm outubro como prazo para abrir, distribuindo-se o valor total por 350 mil euros a quatro linhas concursais, a que acrescem os 200 mil euros para as Artes Sonoras, numa parceria com a Antena 2.

De acordo com a página da DGArtes, o concurso tem por "principal objetivo criar estímulos ao tratamento e conservação dos arquivos das áreas artísticas da dança, do teatro e de cruzamento disciplinar", estabelecendo 01 de julho como prazo para apresentação de candidaturas.

O concurso está aberto "a pessoas singulares e coletivas de direito privado com sede em Portugal, que exerçam a título predominante atividades profissionais nas áreas artísticas anteriormente referidas", com projetos de execução prevista entre 01 de setembro de 2021 e 31 de agosto de 2022.

"Pretende-se, com esta medida, contribuir para dotar as entidades e os artistas de meios e competências na documentação do historial da atividade artística, bem como na inventariação, catalogação e conservação dos seus arquivos. Visa-se, ainda, proporcionar ao público o acesso à documentação dos arquivos, contribuindo, assim, para o seu estudo e um melhor conhecimento da vida cultural do país", adiantou a DGArtes.

Para além da parceria com a FLUL, estão ainda previstas para este ano linhas de apoio no âmbito da multiculturalidade (com o Alto Comissariado para as Migrações), da Arte e Ambiente (em a Agência Portuguesa do Ambiente), da Arte e Envelhecimento Ativo (com a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa) e Artes Sonoras (com a Antena 2, que só será atribuído em 2022).

Segundo a DGArtes, o programa de apoio em parceria "permite que a área da cultura se associe a outras entidades financiadoras, públicas e privadas, para o lançamento conjunto de outras linhas de apoio".

TDI // MAG

Lusa/fim