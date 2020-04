"As empresas estão neste momento a funcionar a apenas 25% do seu potencial, o que sinaliza um abrandamento substancial do nível de atividade produtiva e pode afetar significativamente o crescimento da economia e a estabilidade dos postos de trabalho", frisou Paulo Oliveira, vice-presidente com o pelouro da política financeira da CTA, maior associação patronal do país.

Paulo Oliveira falava em conferência de imprensa para avaliar o impacto da covid-19 no setor privado e do estado de emergência, em vigor no país até final de maio.