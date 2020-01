Zaniolo diz que "mal pode esperar para voltar", após operação bem-sucedida ao joelho O futebolista da Roma Nicolò Zaniolo disse que "mal pode esperar para voltar" aos relvados, após hoje ter sido operado com sucesso ao ligamento cruzado anterior do joelho direito, fruto de lesão sofrida no encontro diante da Juventus. desporto Lusa desporto/zaniolo-diz-que-mal-pode-esperar-para-voltar-_5e1cc62cb467e01be600b72f





"Obrigado a todos pelo apoio e afeto que me transmitiram nestas horas. Mal posso esperar para voltar. Força Roma", escreveu o médio italiano na rede social Instagram, que saiu lesionado à passagem do minuto 34, no jogo da 19.ª jornada da primeira liga italiana, vencida pela 'juve' (2-1).

Também através das redes sociais, o clube treinado pelo português Paulo Fonseca deu conta da "operação bem-sucedida" na tarde de hoje, sem revelar o tempo de paragem, que deverá ser de vários meses.

"Nicolò Zaniolo foi submetido à reconstrução do ligamento cruzado anterior do joelho direito, além de reparos no menisco externo. A cirurgia foi bem-sucedida", pode ler-se.

Por sua vez, o selecionador italiano, Roberto Mancini, referiu que "espera" pelo médio, de 20 anos, "mais determinado do que nunca", na esperança de poder entrar nos eleitos para o Euro2020.

No mesmo encontro na capital italiana, o defesa central turco Merih Demiral sofreu uma lesão idêntica e vai desfalcar a Juventus até ao final da temporada.

