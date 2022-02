Numa entrevista publicada pelo jornal desportivo francês L'Équipe no domingo à noite, a jogadora asiática deixou claro que "nunca disse que alguém a submeteu a uma agressão sexual", desejando ainda que "o significado da publicação [em 02 de novembro] não continue a ser distorcido".

Contudo, Steve Simon "mantém firme a sua posição inicial e apela a uma investigação por parte das autoridades competentes".

"A sua recente entrevista pessoal não alivia nenhuma das nossas preocupações sobre seu 'post' [na internet] inicial. Peng deu um passo ousado ao apresentar publicamente a acusação de que foi agredida por um alto líder do governo chinês [Zhang Gaoli]. Pedimos uma investigação formal sobre as alegações pelas autoridades competentes", expressou o CEO do organismo que tutela o ténis feminino, através de um comunicado.

Steve Simon espera que seja "dada uma oportunidade para a WTA se reunir com Peng - em particular - para discutir a sua situação".

No início de novembro, numa publicação na rede social chinesa Weibo, a antiga número um mundial de pares acusou Zhang Gaoli de a ter forçado a ter relações sexuais, durante um relacionamento que durou vários anos.

As acusações da tenista, de 36 anos, rapidamente desapareceram, com a Weibo a censurar posteriormente qualquer referência ao caso.

Após esta denúncia, Peng esteve duas semanas desaparecida, o que originou uma 'onda' de preocupação relativamente ao seu bem-estar.

Na entrevista ao L'Équipe, a tenista não respondeu diretamente a uma pergunta sobre se a publicação teria ou não causado problemas com as autoridades chinesas.

A WTA decidiu, em 01 de dezembro, suspender os torneios que realiza na China devido à censura e às incertezas que rodeiam o caso, uma decisão que foi seguida também pela Federação Internacional de Ténis (ITF) dias depois.

AJC (VQ) // AMG

Lusa/Fim