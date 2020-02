Wolverhampton cede nulo com o Leicester e falha 'assalto' ao sexto lugar O Wolverhampton, treinado pelo português Nuno Espírito Santo, falhou hoje o 'assalto' ao sexto lugar da Liga inglesa de futebol, ao ceder um nulo (0-0) na receção ao Leicester, em jogo da 26.ª jornada. desporto Lusa desporto/wolverhampton-cede-nulo-com-o-leicester-e_5e47224a3555ec127145d44a





Os 'wolves', que contaram com os portugueses Rui Patrício, Rúben Neves, Diogo Jota e Pedro Neto de início, dispuseram de boas situações e tiveram mesmo um golo anulado em cima do intervalo, ao ex-portista Willy Boly, devido à posição irregular de Neto, autor do cruzamento para o central francês.

Com o internacional luso Ricardo Pereira no 'onze', o Leicester terminou o jogo reduzido a 10 elementos, por expulsão de Hamza Choudhury, à entrada para o último quarto de hora.

João Moutinho e Daniel Podence foram lançados por Nuno Espírito Santo, mas também eles foram incapazes de ajudar o Wolverhampton, que tem apenas uma vitória nas últimas sete partidas da 'Premier League'.

Os 'wolves' estão na sétima posição, com 36 pontos, menos um do que o Tottenham, de José Mourinho, que no domingo visita o Aston Villa, enquanto o Leicester é terceiro classificado, a um do 'vice' Manchester City, que tem menos um jogo.

