O norte-americano John Brooks inaugurou o marcador, aos 21 minutos, e o goleador holandês Wout Weghorst anotou o 13.º golo na Bundesliga, aos 39, antes de o médio Yannick Gerhardt fixar o resultado, aos 86.

O Wolfsburgo subiu, assim, ao terceiro lugar do campeonato germânico, com 35 pontos, a três do Leipzig (38), que ocupa o segundo posto. A prova é liderada pelo Bayern de Munique, que soma 45 pontos.

No pólo oposto da tabela, o Colónia venceu por 3-1 o Arminia Bielefeld e entregou aos visitantes o 16.º lugar, que dá acesso ao 'play-off' de manutenção.

Marius Wolf, aos 10 e 28 minutos, e Elvis Rexhbecaj, aos 63, marcaram os tentos do Colónia, enquanto o venezuelano Sergio Córdova reduziu para o Arminia Bielefeld, aos 73.

