O internacional luso sofreu uma rotura completa do tendão de Aquiles da perna direita em 13 de setembro de 2024, frente ao Leganés, podendo agora regressar aos treinos, embora vá a cumprir um processo de recuperação da melhor forma física.

Esta temporada, o médio, de 32 anos, foi utilizado em cinco encontros antes de se lesionar, sendo acompanhado nos regressos aos treinos pelo lateral Héctor Bellerín, ex-Sporting, que não joga desde 03 de novembro,

Segundo o clube, os dois jogadores que "vão poder voltar aos terrenos de jogo, assim que adquiram maior ritmo competitivo".

William Carvalho não está inscrito na Liga Conferência, por isso, não poderá ser opção para a receção de quinta-feira ao Vitória de Guimarães, da primeira mão dos oitavos de final da terceira competição europeia.

Para o encontro com os vimaranenses, marcado para as 17:15, o treinador Manuel Pellegrini não vai poder contar com os médios Marc Roca e Giovani Lo Celso, ainda a recuperar de problemas físicos.

