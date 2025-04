"Para mim é uma alegria enorme poder estar nestes momentos, nestes grandes palcos. Eu acho que me sinto muito motivado, acho que os atletas me ajudam bastante, acho que é isso, acho que a gente tem que dar tudo de nós para poder sair com o título", assumiu.

Após quatro anos emprestado aos Leões de Porto Salvo, o ala, de 24 anos, está a fazer a sua segunda época completa no Sporting e vem a assumir-se como um dos jogadores fundamentais na equipa de Nuno Dias, mas ainda não se imaginou a levantar a taça no domingo, em Le Mans, França.

"Eu ainda não imaginei, para ser sincero, não sei nem como eu vou reagir, mas estou muito confiante e espero mesmo que a gente consiga sair com o troféu de lá", assumiu Wesley, que já viu vídeos das conquistas em 2019 e 2021.

Nas meias-finais, na sexta-feira, o Sporting vai defrontar o Palma Futsal, bicampeão europeu em título, com Wesley a esperar "um jogo muito físico, de muita transição", frente a "uma equipa que tem muita qualidade".

"Acho que independentemente da equipa, acho que a gente tem que estar sempre preparado, independentemente se é bicampeão ou não, acho que a gente já estava preparado para tudo", garantiu.

Wesley ainda não quer pensar no encontro com o Benfica, para o campeonato, que "vai ter de ficar para daqui a duas semanas", com o foco a estar agora no conjunto insular, naquele que não acredita seja uma final antecipada, e na tentativa de chegar ao encontro decisivo de domingo, no qual pode encontrar os espanhóis do Cartagena ou os cazaques do Kairat Almaty.

"Acho que a final four não tem esse tipo de pensamento, porque são jogos que são jogados, são cinco contra cinco dentro de campo, e são 40 minutos. Acho que não tem essa de final antecipada e nem de favoritismo", garantiu.

NFO // AO

Lusa/Fim