Weigl regressa aos convocados do Benfica por 'troca' com David Tavares O internacional alemão Weigl regressa aos convocados do Benfica, numa lista de 19 jogadores para a visita de segunda-feira ao Gil Vicente, em jogo da 22.ª jornada da I Liga de futebol.





Em relação ao jogo da Liga Europa com o Shakhtar Donetsk, o treinador Bruno Lage volta a contar com o médio germânico, que cumpriu castigo na competição europeia, e fez sair das escolhas o médio David Tavares e o guarda-redes belga Svilar.

De resto, entram 18 dos 20 jogadores que estiveram na Ucrânia, com o treinador benfiquista a não contar com André Almeida, Jardel e Gabriel, jogadores que integram o boletim clínico dos 'encarnados'.

O Benfica defronta na segunda-feira em Barcelos o Gil Vicente (19:30), num momento em que lidera o campeonato, mas apenas com mais um ponto do que o FC Porto, depois de ter perdido nas duas últimas jornadas, com os 'dragões' (3-2 fora) e com o Sporting de Braga (1-0 em casa).

O FC Porto pode hoje, aliás, assumir a liderança provisória do campeonato, numa jornada em que recebe o Portimonense, a partir das 20:30.

Lista de 19 convocados:

- Guarda-redes: Vlachodimos e Zlobin.

- Defesas: Tomás Tavares, Ferro, Rúben Dias, Grimaldo e Nuno Tavares.

- Médios: Samaris, Taarabt, Pizzi, Chiquinho, Julian Weigl, Florentino, Cervi e Rafa.

- Avançados: Seferovic, Vinícius, Jota e Dyego Souza.

