Maputo, 29 abr 2025 (Lusa) -- As autoridades moçambicanas aplicaram, desde sexta-feira, 1.026 multas, apreenderam 288 cartas de condução e 67 livretes, no âmbito do Plano de Ação de Segurança Rodoviária que visa travar os altos índices de sinistralidade no país, avançou fonte oficial.